تغییر در معاونت سازمان منطقه آزاد قشم؛ رضایی جایگزین کمالی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، تغییر در ترکیب مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم با انتصاب معاون جدید توسعه مدیریت و منابع، بار دیگر توجه‌ها را به روند انتصابات در این منطقه جلب کرده است.

بر اساس این تغییر، پیام رضایی به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد و جایگزین علی کمالی شد؛ مدیری که طی ماه‌های گذشته علاوه بر این مسئولیت، به‌عنوان عضو موظف هیأت مدیره و جانشین مدیرعامل نیز فعالیت داشت و همچنان در ترکیب هیأت مدیره باقی خواهد ماند.

این جابه‌جایی در حالی رخ داده که کمالی پیش از این از گزینه‌های مطرح برای مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم بود، اما در نهایت با انتصاب محمدرضا کلایی به این سمت، مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع را پذیرفت. اکنون و با گذشت چند ماه، کنار رفتن وی از این جایگاه، پرسش‌هایی درباره دلایل این تغییر و روند تصمیم‌گیری‌ها در سطح مدیریتی منطقه ایجاد کرده است.

معاون جدید نیز پیش از این به‌عنوان دبیر اتاق بازرگانی هرمزگان فعالیت داشته و از چهره‌های نزدیک به بدنه بخش خصوصی استان به شمار می‌رود؛ موضوعی که برخی آن را نشانه‌ای از تلاش برای تقویت پیوند میان مدیریت منطقه آزاد و فعالان اقتصادی ارزیابی می‌کنند.

این تغییر در شرایطی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر، انتصابات مدیریتی در هرمزگان و به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، با نقدها و بحث‌هایی همراه بوده است. برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر نحوه انتخاب مدیران، تداوم حمایت از افراد منصوب‌شده و فراهم کردن بستر لازم برای عملکرد حرفه‌ای آنان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

از سوی دیگر، هم‌زمانی برخی مسئولیت‌ها در سطوح مدیریتی استان و تأخیر در تعیین تکلیف برخی جایگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، از دیگر چالش‌هایی است که از سوی نخبگان و فعالان مطرح می‌شود؛ موضوعی که ضرورت چابک‌سازی ساختار مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص را بیش از پیش برجسته کرده است.

با توجه به این تحولات، باید دید تغییرات اخیر چه تأثیری بر روند مدیریتی و اقتصادی منطقه آزاد قشم خواهد داشت و آیا شاهد اصلاحات گسترده‌تری در ساختار مدیریتی این منطقه خواهیم بود یا خیر.

