صاعقه در اهر ۱۱۰ رأس گوسفند را تلف کرد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام منابع محلی، این حادثه در پی رعد و برق شدید و ناپایداری جوی رخ داده و خوشبختانه آسیبی به ساکنان روستا وارد نشده است.

گله گوسفندان هنگام چرا در مراتع اطراف روستا با صاعقه مواجه شده و بیشتر دام‌ها در لحظه تلف شده اند.

اهالی روستا و عوامل امدادی پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای جمع‌آوری و ارزیابی خسارت انجام شده است.

روسالی ساری یارقان با بیش از ۲۰۰ نفر جمعیت در دهستان گویجه بل بخش مرکزی شهرستان اهر در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق تبریز واقع شده است.

