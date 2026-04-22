جاده مسجدسلیمان - اندیکا بر اثر ریزش سنگ مسدود شد

به گزارش ایلنا، حسین کیانی روز چهارشنبه اظهار کرد: رانندگان برای تردد از مسیر جایگزین لالی - اندیکا استفاده کنند.

وی ادامه داد: نیروهای راهداری از ساعت چهار بامداد در محل حادثه حضور دارند و عملیات بازگشایی مسیر در حال انجام است.

اندیکا یکی از شهرستان‌های کوهستانی استان خوزستان در شمال‌شرق این استان است که در مجاورت رشته‌کوه‌های زاگرس قرار دارد. این شهرستان به‌دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، محور ارتباطی مهمی میان خوزستان و مناطق چهارمحال‌وبختیاری از جمله بازفت و شهرکرد به شمار می‌رود.

شهرستان اندیکا در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری از اهواز قرار دارد و محورهای ارتباطی آن به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، در معرض مخاطراتی مانند ریزش سنگ و رانش زمین قرار دارند.

