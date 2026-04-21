رییس مرکز ترجمان بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی خبر داد:
رونمایی از 2 نسخه خطی عیون اخبارالرضا (ع) در مشهد
رییس مرکز ترجمان بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به رونمایی از 2 نسخه کتاب خطی با قدمت حدود 500 سال اشاره کرده و گفت: 2 نسخه خطی کتاب عیون اخبارالرضا (ع)، تألیف شیخ صدوق ابن بابویه قمی مربوط به سالهای 957 و 1065 هجری قمری در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل حسنآبادی در مراسم رونمایی 2 نسخه خطی کتاب عیون اخبارالرضا (ع)، افزود: یکی از نسخ کتابت شده مربوط به سال 957 قمری است که به خط نسخ 17 سطری در 224 ورق در ابعاد 25 در 18 سانتیمتر نوشته شده است و در سال 1008 قمری توسط روحالله بیک، به کتابخانه اهدا شده است.
وی به نسخه دوم این کتابها اشاره کرده و ادامه داد: دیگر نسخه رونمایی شده در این مراسم نیز از جمله آثار مجموعه اهدایی رهبر شهید به شمار میآید که به خط نسخ 18 سطری در 351 ورق در ابعاد 25 در 5.12 سانتیمتر، در سال 1065 قمری کتابت شده و در سال 1373 به کتابخانه رضوی تقدیم شده است.
رییس مرکز ترجمان بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به تعداد نسخ کتاب عیون اخبارالرضا (ع) در کتابخانه حرم مطهر رضوی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در مجموع 15 نسخه از کتاب عیون اخبارالرضا (ع)، اهدایی رهبر شهید انقلاب اسلامی در این کتابخانه وجود دارد و از آنها نگهداری میشود.
حسنآبادی تصریح کرد: کتاب عیون اخبارالرضا (ع)، به دلیل آن که درباره یکی از ائمه اطهار (ع) و نزدیک به زمان حیات امام رضا (ع) نوشته شده، اهمیت خاصی دارد و مورد توجه پژوهشگران است. این اثر از ابعاد مختلفی از جمله حدیثی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، دارای اهمیت است و پژوهش بر روی آن انجام میشود.
وی به تعداد نسخههای خطی کتاب عیون اخبارالرضا (ع) در دنیا اشاره کرده و بیان داشت: طبق بررسیهای انجام شده، در حال حاضر بیش از 320 نسخه خطی از کتاب عیون اخبارالرضا(ع) در دنیا از ایران، عراق و هند تا آمریکا و انگلستان وجود دارد که 121 نسخه آن در کتابخانههای آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
رییس مرکز ترجمان بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی اضافه کرد: محمدبنعلیبنحسینبنموسیبنبابویه قمی معروف به شیخ صدوق از عالمان شیعه در قرن چهارم هجری قمری است. وی از مشهورترین محدثان و فقیهان مکتب کلامی و حدیثمحور به شمار میآید. حدود 300 اثر علمی به او نسبت داده شده است.