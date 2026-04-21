کشف 6 قبضه سلاح گرم در شهرستان زرندیه / 12 نفر متهم دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید محمدی‌زاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات بازرسی توسط پلیس، تعداد 3 اسلحه جنگی، 3 اسلحه شکاری و مقادیری مهمات مربوطه کشف شد.

وی به شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در همین رابطه 12 نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند. این متهمان پس از بازجویی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

