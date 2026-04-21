معاون ادارهکل منابع طبیعی استان خبر داد:
قرارگیری 60 درصد مساحت استان همدان در محدوده بحرانی خطر آتشسوزی / 102 کیلومتر آتشبر ایجاد شده است
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان به محدودههای در معرض خطر آتشسوزی اشاره کرده و گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته از نظر آتشسوزی، 60 درصد از مساحت این استان در محدوده بحرانی و 40 درصد آن در محدوده نیمه بحرانی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شاهرخ شجاعیفر به تشریح جزئیات این خبر و نحوه اجرای اقدامات اشاره داشته و در این رابطه افزود: در راستای پیشگیری از وقوع حریق و اطفای آتشسوزیهای احتمالی، شناسایی مناطق بحرانی و نیمه بحرانی با هدف انجام اقدامات اجرایی و پیشگیرانه اقدام شد.
وی ادامه داد: در بازه زمانی یک سال گذشته یکی از اقدامات انجام شده برای پیشگیری و اطفای حریق، برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی برای مجریان طرحهای مرتعداری، اعضای شوراهای شهر و روستا، دهیاریها، روحانیان، سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی بوده است.
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار داشت: سال گذشته 6478 نفر روز مجریان و بهرهبرداران، 2040 نفر روز محافظان طبیعت و 3737 نفر روز دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستا، آموزشهای پیشگیری از وقوع و اطفای آتشسوزی را فرا گرفتند.
شجاعیفر به دیگر اقدامات انجام شده در ارتباط با جلوگیری از وقوع آتشسوزیهای احتمالی در استان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع حریق، 102 کیلومتر آتشبر در مناطق حساس، بحرانی و همچنین جنگلکاری حاشیه جادهها، ایجاد شده است.
وی بیان داشت: بارندگیهای فروردین ماه سال جاری باعث افزایش رویش گیاهان در مراتع و جنگلهای استان همدان شده است. در این شرایط احتمال بروز آتش افزایش مییابد. بنابراین از هم اینک باید برای پیشگیری از وقوع حریق و اطفای آتشسوزیهای احتمالی تلاش شود.
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تأکید کرد: به طبیعت گردان توصیه میشود از برفروختن آتش برای گرم کردن غذا و دم کردن چایی پرهیز کنند. چرا که در صورت بروز حریق، گیاهان از بین میروند. همچنین رشد دوباره و جایگزینی آنها بسیار دشوار است.
شجاعیفر به انعقاد تفاهمنامههای همکاری مشترک در این حوزه اشاره کرده و ابراز داشت: بیش از 100 تفاهمنامه همکاری مشترک با دستگاههای اجرایی، شرکتهای خصوصی و دهیاریها با موضوع فرهنگسازی، تولید و کاشت نهال، پیشگیری و اطفای حریق منعقد شده است.
وی کاهش آتشسوزی در مناطق مختلف استان همدان اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: ۶۶۷ هکتار از منابع طبیعی این استان در 67 فقره آتشسوزی سال 1403 طعمه آتشسوزی شده است. این آمار در سال 1404 به 235 هکتار در 35 فقره آتشسوزی کاهش یافته است.