بارشهای چهارمحال و بختیاری ۱۲ درصد کاهش دارد
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود بارشهای بهاری در استان، اما از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان فروردین، میزان بارشها در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۲ درصد کاهش دارد.
به گزارش ایلنا، معصومه نوروزی روز سهشنبه افزود: پیشبینی میشود با توجه به بارشهای خوبی که در اردیبهشتماه برای استان انتظار میرود میزان کاهش بارندگیهای سال زراعی جاری جبران شود.
وی ادامه داد: الگوهای فعلی گویای آن است که تا پایان هفته سوم اردیبهشت شرایط بارشی در استان قابل قبول باشد و این موضوع تا حدی مخاطرات زیستمحیطی ناشی از خشکسالیهای اخیر را میتواند کاهش دهد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سامانه بارشی فعال در استان تصریح کرد: این سامانه که تاکنون بیشترین میزان بارشها را در ایستگاههای بازفت، کوهرنگ و دوآب صمصامی هر کدام با بیش از ۵۰ میلیمتر باران به همراه داشته است، تا روز چهارشنبه در استان به فعالیت خود ادامه میدهد.
نوروزی ادامه داد: پس از آن از روز چهارشنبه تا پایان هفته کاهش نسبی دما برای استان پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: در شبانهروز گذشته ایستگاه آورگان با کمینه دمای سه درجه سانتیگراد سردترین و لردگان با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان گزارش شدند.