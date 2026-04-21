به گزارش ایلنا، معصومه نوروزی روز سه‌شنبه افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارش‌های خوبی که در اردیبهشت‌ماه برای استان انتظار می‌رود میزان کاهش بارندگی‌های سال زراعی جاری جبران شود.

وی ادامه داد: الگوهای فعلی گویای آن است که تا پایان هفته سوم اردیبهشت شرایط بارشی در استان قابل قبول باشد و این موضوع تا حدی مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از خشکسالی‌های اخیر را می‌تواند کاهش دهد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سامانه بارشی فعال در استان تصریح کرد: این سامانه که تاکنون بیشترین میزان بارش‌ها را در ایستگاه‌های بازفت، کوهرنگ و دوآب صمصامی هر کدام با بیش از ۵۰ میلی‌متر باران به همراه داشته است، تا روز چهارشنبه در استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نوروزی ادامه داد: پس از آن از روز چهارشنبه تا پایان هفته کاهش نسبی دما برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته ایستگاه آورگان با کمینه دمای سه درجه سانتی‌گراد سردترین و لردگان با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شدند.

به گزارش ایلنا، چهارمحال و بختیاری از استان‌های زاگرس‌نشین کشور سرچشمه رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و بخشی از دز است و هرگونه تغییرات اقلیمی در این منطقه، فلات مرکزی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

