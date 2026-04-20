به مناسبت دهه بنیاد مسکن:
افتتاح ۳۱ طرح عمران روستایی در گیلان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: ۳۱ طرح عمران روستایی با ۹۸ میلیارد تومان هزینه، در دهه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در شهرستانهای گیلان به بهره برداری رسید.
به گزارش ایلنا از رشت، حامد دائمی در جمع خبرنگاران گفت: ۳۱ طرح عمران روستایی شامل آسفالت، ساخت جوی آب، جدول کشی و ایجاد دیوار حائل در نهرها و رودخانه ها، با ۹۸ میلیارد تومان هزینه، دهه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امسال در شهرستانهای گیلان به بهره برداری رسید.
وی همچنین از مقاوم سازی ۳۵۴ واحد مسکن روستایی و بهره برداری از این واحدها به کمک این بنیاد در این دهه خبر داد و افزود: صاحبان این واحدها ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره برای مقاوم سازی واحدهای خود دریافت کردند و بقیه عملیات را با آورده خود اجرا کردند.
۲۱ فروردین سالروز تاسیس حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در تقویم کشورمان از ۲۱ تا ۳۱ فروردین با عنوان دهه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نامگذاری شده است