افتتاح ۳۱ طرح عمران روستایی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، حامد دائمی در جمع خبرنگاران گفت: ۳۱ طرح عمران روستایی شامل آسفالت، ساخت جوی آب، جدول کشی و ایجاد دیوار حائل در نهر‌ها و رودخانه ها، با ۹۸ میلیارد تومان هزینه، دهه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امسال در شهرستان‌های گیلان به بهره برداری رسید.

وی همچنین از مقاوم سازی ۳۵۴ واحد مسکن روستایی و بهره برداری از این واحد‌ها به کمک این بنیاد در این دهه خبر داد و افزود: صاحبان این واحد‌ها ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره برای مقاوم سازی واحد‌های خود دریافت کردند و بقیه عملیات را با آورده خود اجرا کردند.

۲۱ فروردین سالروز تاسیس حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در تقویم کشورمان از ۲۱ تا ۳۱ فروردین با عنوان دهه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نامگذاری شده است

