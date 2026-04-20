مدیرکل صمت البرز خبر داد:
۴۴ میلیون تومان حمایت برای هر کارگر؛ امروز آخرین فرصت ثبتنام است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در آخرین روز از اجرای طرح تسهیلات حمایتی حفظ اشتغال ویژه واحدهای تولیدی اعلام کرد: امروز ۳۱ فروردین آخرین فرصت ۵ روزه برای ثبتنام پرداخت تسهیلات حمایتی بنگاههای حداکثر تا ۵۰ نفر نیروی کار است.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری اظهار کرد: طبق طرح تسهیلات حمایتی به ازای هر نیروی کار مبلغ ۲۲ میلیون تومان و برای دو ماه فروردین و اردیبهشت در مجموع ۴۴ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده است.
وی افزود: نرخ این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال، نرخ موثر برای واحدهای بهرهبردار به ۱۸ درصد کاهش مییابد که مشوق مهمی برای تثبیت نیروی انسانی و افزایش بهرهوری در واحدها محسوب میشود.
مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به محدود بودن پنجره زمانی برای بهرهمندی از این حمایتها تأکید کرد: فرصت ثبتنام از ۲۷ فروردین به مدت تنها پنج روز تعیین شده بود و امروز ۳۱ فروردین آخرین روز ثبتنام است. از همه واحدهای مشمول درخواست میکنیم بدون اتلاف وقت، فرایند ثبتنام را آغاز کنند تا امکان استفاده از این ابزار حمایتی برایشان محفوظ بماند.
انصاری اعلام کرد: فرایند ثبتنام از طریق سامانه کات انجام میشود. این سامانه فعال شده و واحدهای تولیدی میتوانند با مراجعه به پنل اختصاصی خود نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست اقدام کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: این طرح یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت برای حفظ اشتغال در ماههای ابتدایی سال است و امیدواریم با مشارکت واحدهای تولیدی، شاهد تقویت تولید، افزایش پایداری اشتغال و بهبود فضای کسبوکار در استان باشیم.