پیشرفت ۶۵ درصدی قطعه دوم محور نقده-پیرانشهر
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: قطعه دوم بزرگراه نقده-پیرانشهر که ۲۳.۵ کیلومتر بوده،از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان آرامون در بازدید هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از قطعه دوم محور نقده-پیرانشهر، اظهار داشت: طول کل عملیات اجرایی قطعه دوم از بزرگراه نقده - پیرانشهر ۲۳.۵ کیلومتر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۵ کیلومتر از قطعه دوم محور نقده-پیرانشهر آسفالت شده و زیربارترافیک رفته است.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: اجرای باقی طرح قطعه دوم از محور نقده-پیرانشهر با قوت ادامه دارد و نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.
آرامون با اشاره به اینکه این محور که از مهمترین مسیرهای جنوب استان آذربایجان غربی به شمار میرود، بیان کرد: سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای اتمام این قطعه پیشبینی شده و افزایش ایمنی و بهبود تردد در توسعه محور مورد توجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح پیچها و نقاط حادثهخیز به خصوص حوالی گردنهها نیز حائز اهمیت است، ادامه داد: با توجه به این که این محور از مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین و محل تردد زائران اربعین حسینی است توسعه این محور در اولویت قرار دارد.