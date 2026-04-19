به گزارش ایلنا از البرز محمد باقر خلفی با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر رگبار و رعدوبرق، ارتفاعات برف و باران، وزش باد شدید و گردوخاک و احتمال تگرک در استان، اظهار کرد: با توجه به این شرایط از سوی سازمان هواشناسی برای 2 روز آینده از هرگونه طبیعت گردی در محورهای کوهستانی نیز پرهیز شود. وی گفت: اکنون تیم های امدادی در مناطق مختلف استان بویژه مناطق کوهستانی به صورت آماده باش هستند.

خلفی با تاکید بر اینکه مسافران و گردشگران از اتراق در حاشیه رودخانه های استان دوری کنند، افزود: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات رسانی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز بیان کرد: اکنون ۲۰ پایگاه امداد و نجات ثابت و سیار بین شهری و مراکز شعب استان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

وی ضمن درخواست از رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه شتاب زدگی به ویژه در مسیرهای کوهستانی گفت: مسافران در صورت نیاز امداد جاده ای باسامانه ۱۱۲ هلال احمر تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/