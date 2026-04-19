تعویق انتخابات میاندورهای مجلس در هرمزگان تا پایان شرایط جنگی +فیلم
رئیس هیأت نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در هرمزگان با اعلام نهایی شدن بررسی صلاحیتها گفت: با وجود تأیید صلاحیت ۳۷ داوطلب، زمان برگزاری انتخابات به پس از اعلام پایان شرایط جنگی موکول شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عبدالله صادقی از نهایی شدن بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس در حوزه انتخابیه بندرعباس خبر داد و گفت: در مجموع ۳۷ نفر تأیید صلاحیت و ۸ نفر عدم تأیید صلاحیت شدهاند.
رئیس هیأت نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در هرمزگان با اشاره به روند ثبتنام داوطلبان افزود: از مجموع ۴۹ ثبتنامکننده، یک نفر انصراف داد و تعدادی نیز اعتراضی به نتایج اولیه نداشتند که در نهایت فهرست نهایی تأییدصلاحیتشدگان ۲۸ فروردین اعلام شد.
وی با بیان اینکه این انتخابات برای تعیین یک نماینده در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر برگزار میشود، اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده بود، اما بر اساس اعلام وزارت کشور، زمان برگزاری انتخابات به تعویق افتاده است.
صادقی تصریح کرد: طبق تصمیمگیری انجامشده، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی پس از پایان شرایط جنگی و با اعلام شورای عالی امنیت ملی مبنی بر خاتمه این وضعیت، برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، انتخابات حدود ۴۵ روز پس از اعلام پایان شرایط جنگی و همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشود.