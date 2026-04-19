تشکیل کارگروه ویژه شرایط اضطراری در ثبت اسناد و املاک استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن غلامحسینی در این خصوص گفت: کارگروه ویژه شرایط جنگی و اضطراری برای آسیب دیدگان از جنگ تحمیلی سوم از روزهای نخستین جنگ بر اساس تدابیر ریاست سازمان، در استان قزوین با حضور معاون امور املاک و کاداستر، معاون امور اسناد و سردفتران، رئیس اداره کاداستر و سایر مسوولان مرتبط تشکیل گردید.

وی ادامه داد: وظیفه این کارگروه صدور اسناد آسیب دیده یا مفقود شده در شرایط جنگی و انجام امور مرتبط با فعالیت شرکت های تولیدی در حوزه ثبت شرکت ها در حداقل زمان ممکن است.

غلامحسینی تصریح کرد: افرادی که اسناد و مدارک ثبتی آن‌ها در جریان جنگ آسیب دیده یا از بین رفته است، می‌توانند با مراجعه به واحد ثبتی محل خود و ارائه مدارک لازم، نسبت به دریافت مجدد اسناد اقدام کنند.

وی گفت: به دلیل ثبت الکترونیکی اطلاعات، صدور مجدد اسناد برای متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا و پیرو سیاست های ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حتی در ساعات و ایام غیراداری نیز همکاران ما مشغول ارائه خدمت هستند تا کمترین خللی در زندگی مراجعین ایجاد نشود.

انتهای پیام/