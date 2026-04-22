تعطیلی کارخانه مارال صنعت و بلاتکلیفی ۱۵۰۰ کارگر/کارگران: تعدادی عدم نیاز خوردند‌ و بقیه تعدیل شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه مارال صنعت ارومیه با حضور در دفتر خبرگزاری ایلنا، نسبت به تعطیلی فعالیت‌های این واحد تولیدی و بلاتکلیفی شغلی خود طی بیش از یک ماه گذشته ابراز نگرانی کردند.

به گفته آنان، این وضعیت باعث بروز مشکلات جدی معیشتی برای خانواده‌های کارگران شده است.

طبق اظهارات مطرح‌شده کارگران، نیروهایی که طی شش ماه اخیر در کارخانه جذب شده بودند، پیش از پایان سال با تصمیم مدیریت تعدیل شده‌اند و کارگران باسابقه نیز از تاریخ ۲۵ اسفند با اعلام «عدم نیاز» از سوی کارفرما، به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

کارگران اعلام کردند: برغم پیگیری‌های مکرر، مطالبات آن‌ها از جمله اضافه‌کاری و مانده مرخصی تا پایان اسفند ماه، تاکنون تسویه نشده است.

مسئولان کارخانه، در پاسخ به مراجعات کارگران، علت تعطیلی فعالیت‌ها و عدم امکان بازگشت نیروها را کمبود ورق فولاد عنوان کرده‌اند و اعلام داشته‌اند که ازسرگیری فعالیت کارخانه منوط به بهبود شرایط تأمین مواد اولیه و ثبات در تولید فولاد در کشور است.

کارگران در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی، عنوان کردند: انتظار داشتند با اعمال افزایش ۶۰ درصدی حقوق، بخشی از فشار معیشتی آنان جبران شود، اما در شرایط فعلی با تعدیل و بیکاری مواجه شده‌اند.

آنان خواستار رسیدگی و حمایت فوری مسئولان ذی‌ربط نسبت به وضعیت شاغلان سابق این واحد صنعتی هستند و تأکید کردند: تأمین حداقل نیازهای ضروری زندگی برای بسیاری از کارگران دشوار شده است.

