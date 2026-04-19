هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سردار مرتضی جوکار روز یکشنبه افزود: مأموران انتظامی یگان تکاوری مستقر در پلیس راه ایرانشهر– خاش به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند، اما سرنشینان خودرو بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کردند.

وی بیان کرد: مأموران در پی این اقدام و برای دفاع از خود ناگزیر به استفاده از سلاح شدند که در نتیجه اقدام متقابل پلیس، یک نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسید و یک نفر دیگر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در بازرسی از متهمان ۲ قبضه سلاح کلاشینکف، هفت تیغه خشاب و مقادیری فشنگ جنگی کشف و یک دستگاه خودروی پژو نیز توقیف شد.

وی تأکید کرد: امنیت خط قرمز پلیس است و با افرادی که بخواهند آرامش و امنیت جامعه را برهم بزنند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

