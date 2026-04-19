در جنگ اخیر ۱۴ هزار واحد مسکونی و تجاری در کرمانشاه آسیب دیده اند

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، شمس‌الله خداداد، در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به اینکه از همان روزهای ابتدای جنگ ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ در استان کرمانشاه آغاز شد، از تشکیل ۱۵ ستاد و ۱۸۰ اکیپ ارزیاب در نقاط مختلف استان برای ارزیابی خسارات وارده خبر داد.

وی مجموع واحدهای تجاری و مسکونی آسیب دیده از جنگ در استان کرمانشاه را ۱۴ هزار و ۶۰ واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۱۳۸ واحد (یک درصد واحدهای آسیب دیده) تخریبی، ۶۸۹۲ واحد(معادل ۴۹ درصد واحدها) تعمیری و ۷۰۳۰ مورد(معادل ۵۰ درصد) واحدهای با خسارت جزئی بودند.

به گفته این مسئول، عمده واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده به ترتیب مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه و اسلام‌آبادغرب بود و کمترین خسارت را نیز در قصرشیرین و سرپل‌ذهاب داشتیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه درباره ۱۳۸ واحد تخریبی اظهار کرد: کار آواربرداری ۲۵ واحد از ۴۵ واحد آسیب دیده در شهرستان‌ها و آواربرداری ۴۵ واحد از ۷۳ واحد آسیب دیده در کرمانشاه انجام شده است.

خدادادی با اشاره به اینکه از مجموع واحدهای آسیب دیده ۱۳ هزار و ۹۲۲ مورد خسارت جزئی دیده و یا تعمیری بودند، یادآور شد: حدود ۶۹۰۰ واحد یعنی معادل ۵۰ درصد این واحدها بازسازی شدند و بازسازی آنها نیز در شرایطی صورت گرفت که حملات دشمن همچنان ادامه داشت.

وی همچنین از پرداخت خسارت به ۳۴۴۲ مورد از واحدهایی که آسیب جزیی دیده‌اند خبر داد و عنوان کرد: ۱۸۳ مورد ودیعه مسکن نیز به ارزش ۹۰ میلیارد تومان به مالکین واحدهای آسیب دیده پرداخت شده و در این خصوص استان اول کشور هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از در نظر گرفتن کمک معیشتی برای ۲۱۶۵ واحد صنفی آسیب دیده از جنگ نیز در استان کرمانشاه خبر داد.

