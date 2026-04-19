ترافیک پرحجم اما روان در محورهای مازندران/ آسمان استان ابری و آفتابی است
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت جوی آرام و ترکیبی از هوای ابری و آفتابی در سطح استان، از ترافیک پرحجم و در عین حال روان در تمامی محورهای مواصلاتی خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگاد ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در تمامی محورهای اصلی استان از جمله کندوان، هراز و سوادکوه به صورت مقطعی پرحجم گزارش شده است، اما با این وجود جریان حرکت خودروها روان بوده و گره ترافیکی خاصی مشاهده نمیشود.
وی در خصوص شرایط جوی حاکم بر جادهها افزود: وضعیت هوای استان در حال حاضر به صورت ترکیبی از ابری و آفتابی است و پدیده جوی خاصی که موجب اختلال در تردد یا کاهش دید رانندگان شود، گزارش نشده است. با این حال، با توجه به کوهستانی بودن مسیرها، توصیه میشود رانندگان همواره جوانب احتیاط را رعایت کنند.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان تأکید کرد: از رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب، سفر ایمنی را برای خود و دیگران رقم بزنند. همچنین مسافران میتوانند پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.