افزایش دو برابری حجم آب سد شهید کاظمی بوکان
مدیر امور آب بوکان گفت: حجم آب سد شهید کاظمی این شهرستان به ۶۷۷ میلیون مترمکعب رسیده که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، عباس عباسی در این زمینه افزود: این سد یکی از سدهای بزرگ در آذربایجان غربی است که حوزه آبریز آن حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخشهایی از ۲ استان آذربایجان غربی و کردستان را در بر میگیرد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن این سد ذخیره شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۹ میلیون مترمکعب بود.
مدیر امور آب بوکان گفت: اکنون میزان ورودی آب به مخزن سد ۲۶۲ مترمکعب در ثانیه و خروجی آن ۲۱۱ مترمکعب در ثانیه است و حدود ۹۰ میلیون مترمکعب نیز به عنوان حجم احتیاط خالی نگه داشته شده است.
عباسی با اشاره به بارشهای مناسب امسال گفت: حجم ذخیره آب سد در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده و در صورت تداوم بارشها، احتمال پر شدن کامل مخزن وجود دارد و علاوه بر این، ذخایر برف در ارتفاعات حوزه آبریز نیز میتواند در هفتههای آینده به افزایش ورودی آب کمک کند.
وی اظهار کرد: با ادامه فعالیت سامانههای بارشی و افزایش تدریجی دما، ذوب برف در مناطق کوهستانی شتاب میگیرد و همین موضوع موجب رشد بیشتر ورودی آب سد میشود.
مدیر امور آب بوکان درباره بیشترین میزان ورودی آب به سد نیز گفت: اسفند سال گذشته و در پی بارشهای شدید در حوزه آبریز، ورودی آب به ۴۳۰ مترمکعب در ثانیه رسید که تنها در ۲۴ ساعت، ۳۸ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن شد.
عباسی اضافه کرد: در سال آبی گذشته حداقل حجم آب سد شهیدکاظمی بوکان به ۳۳ میلیون مترمکعب رسید که این مقدار تنش آبی طی ۵۰ سال اخیر بیسابقه بود.