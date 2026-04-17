علوم پزشکی اهواز اعلام کرد؛

امید دوباره با اهدای عضو؛ قصه ماندگار خانواده عباس سلامت‌نیا

امید دوباره با اهدای عضو؛ قصه ماندگار خانواده عباس سلامت‌نیا
مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اقدام خانواده «عباس سلامت‌نیا» در اهدای عضو، بارقه امید را در دل چند خانواده نیازمند زنده کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس چنانه پیش از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از انجام معاینات دقیق و تأیید نهایی مرگ مغزی این بیمار ۴۲ ساله توسط تیم تخصصی، وی به اتاق عمل پیوند در بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد و فرآیند اهدای عضو با موفقیت انجام گرفت.

وی توضیح داد: دو کلیه این اهداکننده اهوازی به دو بانوی ۳۴ و ۳۷ ساله ساکن اهواز پیوند زده شد و کبد وی نیز برای نجات جان یک بیمار دیگر که در فهرست انتظار پیوند قرار داشت، مورد استفاده قرار گرفت.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: انتشار فرهنگ اهدای عضو در خوزستان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی است و تصمیم خانواده‌ها در آن لحظات دشوار، جلوه‌ای از ایثار ماندگار به‌جا می‌گذارد.

وی تاکید کرد: مرگ مغزی یک وضعیت برگشت‌ناپذیر است و رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو، می‌تواند زندگی دوباره‌ای به بیماران چشم‌انتظار ببخشد.

 

