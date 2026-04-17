وی توضیح داد: دو کلیه این اهداکننده اهوازی به دو بانوی ۳۴ و ۳۷ ساله ساکن اهواز پیوند زده شد و کبد وی نیز برای نجات جان یک بیمار دیگر که در فهرست انتظار پیوند قرار داشت، مورد استفاده قرار گرفت.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: انتشار فرهنگ اهدای عضو در خوزستان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی است و تصمیم خانواده‌ها در آن لحظات دشوار، جلوه‌ای از ایثار ماندگار به‌جا می‌گذارد.

وی تاکید کرد: مرگ مغزی یک وضعیت برگشت‌ناپذیر است و رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو، می‌تواند زندگی دوباره‌ای به بیماران چشم‌انتظار ببخشد.