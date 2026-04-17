به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جهانبخش حیدری در جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت ارزیابی خسارت‌های وارد شده به این شهرستان گفت: در جریان حملات اخیر، در مجموع ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده‌اند که میزان برآورد اولیه این خسارت‌هابیش از ۱۱۴ میلیارد ریال است.

وی افزود: از بین این واحدها، ۶۰ واحد نیازمند تعمیرات اساسی هستند، ۳۰ واحد دچار خسارت در وسایل داخلی شده‌اند و در سایر واحدها نیز آسیب‌های پراکنده به شیشه و بخش‌های جانبی شده که ثبت شده است.

فرماندار هرسین ادامه داد: علاوه بر این، در بخش صنعتی نیز ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیده‌اند و ارزیابی میدانی از وضعیت آن‌ها به طور کامل انجام شده است.

حیدری با اشاره به خسارت‌های وارد شده به بخش خودرویی شهرستان گفت: در این حملات ۱۴ خودروی سبک در هرسین، ۳۰ خودروی سبک دیگر در شهر بیستون و ۲ خودروی سنگین در شهر هرسین آسیب دیده‌اند که تمامی این موارد برآورد خسارت و صورت‌جلسه و ثبت شده است.

وی همچنین از خسارت وارد شده به بخش کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: در این حوزه نیز یک سوله نگهداری محصولات کشاورزی و یک قطعه باغ آسیب دیده که ارزیابی کارشناسی آن انجام گردیده است.

فرماندار هرسین با تأکید بر اینکه در همه بخش‌ها کار برآورد خسارت ها و تنظیم صورت‌جلسه‌های رسمی به پایان رسیده است، گفت: فرآیند پرداخت خسارت‌های جزئی به آسیب‌دیدگان درهرسین آغاز شده و سایر واحدهایی تخریبی و تعمیراتی در آینده خسارات واحدهای خود را دریافت خواهندکرد.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف به تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم هستند.

