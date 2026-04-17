آغاز پرداخت خسارت جنگ اخیر به ۴۰۰ واحد آسیب‌دیده در هرسین

فرماندار هرسین اعلام کرد که در پی حملات اخیر صهیونیستی آمریکایی به این شهرستان، بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی، تجاری و صنعتی دچار خسارت شده و روند پرداخت بخشی از غرامت به شهروندان آسیب‌دیده آغاز شده است.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جهانبخش حیدری در جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت ارزیابی خسارت‌های وارد شده به این شهرستان گفت: در جریان حملات اخیر، در مجموع ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده‌اند که میزان برآورد اولیه این خسارت‌هابیش از ۱۱۴ میلیارد ریال است.

وی افزود: از بین این واحدها، ۶۰ واحد نیازمند تعمیرات اساسی هستند، ۳۰ واحد دچار خسارت در وسایل داخلی شده‌اند و در سایر واحدها نیز آسیب‌های پراکنده به شیشه و بخش‌های جانبی شده که ثبت شده است.

فرماندار هرسین ادامه داد: علاوه بر این، در بخش صنعتی نیز ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیده‌اند و ارزیابی میدانی از وضعیت آن‌ها به طور کامل انجام شده است.

حیدری با اشاره به خسارت‌های وارد شده به بخش خودرویی شهرستان گفت: در این حملات ۱۴ خودروی سبک در هرسین، ۳۰ خودروی سبک دیگر در شهر بیستون و ۲ خودروی سنگین در شهر هرسین آسیب دیده‌اند که تمامی این موارد برآورد خسارت و صورت‌جلسه و ثبت شده است.

وی همچنین از خسارت وارد شده به بخش کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: در این حوزه نیز یک سوله نگهداری محصولات کشاورزی و یک قطعه باغ آسیب دیده که ارزیابی کارشناسی آن انجام گردیده است.

فرماندار هرسین با تأکید بر اینکه در همه بخش‌ها کار برآورد خسارت ها و تنظیم صورت‌جلسه‌های رسمی به پایان رسیده است، گفت: فرآیند پرداخت خسارت‌های جزئی به آسیب‌دیدگان درهرسین آغاز شده و سایر واحدهایی تخریبی و تعمیراتی در آینده خسارات واحدهای خود را دریافت خواهندکرد.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف به تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم هستند.

