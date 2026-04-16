توقیف ۱۰۰ تن گوجهفرنگی صادراتی در یزد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان، تداوم دورکاری در روزهای پنجشنبه و مجازی بودن مدارس خبر داد.
به گزارش ایلنا از یزد، اکبر شیخعلیشاهی با اشاره به اجرای دستورالعملهای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات گوجهفرنگی زراعی اظهار کرد: ۱۰۰ تن گوجهفرنگی زراعی که باهدف خروج از کشور در حال سورت و بستهبندی بود، شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: این عملیات در راستای صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و همزمان با ممنوعیت رسمی صادراتی برای گوجهفرنگی زراعی و در شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی بر کشور انجام شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان تقریح کرد: با اجرای بازدیدهای شبانهروزی و همکاری دقیق کارشناسان فنی، گلخانهداران و واحدهای سورت و بستهبندی، تلاش برخی فرصتطلبان برای اختلاط غیرقانونی محصول زراعی با گوجهفرنگی گلخانهای، ناکام ماند.
محمدرضا غفاریان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز افزود: پایش مداوم کیفیت محصولات گلخانهای و بررسی میزان انطباق تولیدات با الزامات فنی و استانداردهای کیفی در دستور کار سازمان قرار دارد و این نظارتها در قالب بازدیدهای مستمر و شبانهروزی از واحدهای تولیدی، مراکز سورت و بستهبندی و همچنین شبکه کارشناسی استان و در راستای حفظ اعتبار برند محصولات گلخانهای یزد بوده و هرگونه تخلف مشابه با برخورد قاطع و بدون مماشات روبهرو خواهد شد
.سازمان جهاد کشاورزی از شهروندان یزدی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با تولید، عرضه یا اختلاط محصولات، موضوع را به نزدیکترین واحدسازمانی گزارش دهند.