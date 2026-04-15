توقیف اموال یک فرد معاند در استان همدان / مهرداد ماهر چند سالی است به خارج از کشور گریخته

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این پرونده جاسوسی پرداخته شده و آمده است: این فرد که چند سالی است به خارج از کشور گریخته به اقدامات ضدایرانی پرداخته و نقش مؤثری در شبکه همکاران دشمن در کشور و به خصوص استان همدان داشته است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: تاکنون با دستور مقام قضایی، یک آپارتمان با قیمت حدودی 35 میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان، یک دستگاه خودرو و همچنین حدود 5 میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی، بخشی از اموال توقیف شده مهرداد ماهر بوده است.

قوه قضاییه در اطلاعیه خود به شناسایی سایر اموال مهرداد ماهر اشاره کرده و در این رابطه آورده است: بر اساس این گزارش، شناسایی اموال دیگر این فرد معاند و همکار با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی ضدایرانی ادامه دارد و تا توقیف کامل اموال وی تداوم خواهد یافت.

