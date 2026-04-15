مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد؛
بازدید 525 و 870 نفر از جاذبههای گردشگری استان مرکزی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: از 25 اسفند ماه سال گذشته تا پایان تعطیلات نوروز سال جاری، 525 هزار و 870 نفر از جاذبههای گردشگری این استان بازدید کردند. بیشترین بازدیدهای ثبت شده به ترتیب از شهرستانهای اراک، محلات و دلیجان بوده است.
به گزارش ایلنا، حسین محمودی به اقامتها و ترددهای ثبت شده در استان اشاره داشته و در این رابطه افزود: در این بازه زمانی 6128 نفر در هتلها، اقامتگاهها و مراکز گردشگری استان مرکزی اقامت کردند. همچنین در این مدت 13 میلیون و 103 هزار نفر از جادههای این استان تردد کردهاند.
وی ادامه داد: با توجه به حملات ددمنشانه و تجاوزگرانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونستی به خاک کشور ایران، محوریت سفرهای نوروز سال جاری سفر امن بوده است. بیشترین سفرهای ثبت شده در استان مرکزی از استانهای تهران، البرز و استانهای جنوبی کشور گزارش شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی به آثار تاریخی و فرهنگی استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بیش از 2000 اثر تاریخی، سیاحتی، مذهبی و فرهنگی در این استان شناسایی شده که از این تعداد 898 اثر آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.