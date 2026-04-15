مدیرکل محیطزیست استان اصفهان خبر داد؛
کاهش زادآوری حیاتوحش براثر استرس جنگ
مدیرکل محیطزیست استان اصفهان با اشاره به ابعاد پنهان ناشی ازجنگ بر تنوع زیستی گفت:بررسیهای اولیه نشان داد که در استان اصفهان انتشار گازهای سمی ناشی از حمله به صنایع شیمیایی نداشتیم.
به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گلعلیزاده با بیان اینکه آثار مخرب جنگ مستقیم بر منابع حیاتی مانند آب، خاک، هوا و تنوع زیستی تأثیر میگذارد، اظهار کرد: این تخریبها تنها محدود به زمان درگیری نیستند و پیامدهای غیرمستقیم آن نیز بهشدت بر روند تغییر اقلیم دامن میزند زیرا انتشار گازهای گلخانهای در حین جنگ و همچنین فرآیند بازسازی مناطق ویرانشده، دو عامل اصلی در تشدید این بحران است.
وی ادامه داد: در همین راستا و با تأکید رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، تلاشهای جدی برای تعیین دقیق خسارتها و مطالبهگری در سطح بینالمللی آغاز شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیمهای کارشناسی در حال مستندسازی دقیق این آسیبها هستند تا بتوانند برآوردهای علمی و مبتنی بر واقعیت را ارائه دهند. این مستندات نقش کلیدی در اثبات ادعاها و پیگیری حقوقی خسارتهای زیستمحیطی خواهند داشت.
گلعلیزاده با تاکید بر اینکه برای محاسبه دقیق میزان انتشار گازها در هوا یا آلودگیهای واردشده به خاک و آب، نیازمند دادههای بسیار دقیق و جزئیتری هستیم، افزود: بدون داشتن این اطلاعات پایه، هرگونه برآوردی نمیتواند مبنای علمی محکمی داشته باشد و ممکن است از واقعیتهای میدانی فاصله بگیرد.
وی با بیان اینکه هدف نهایی ما این است که با تکیه بر مستندات قطعی، تصویری شفاف از ابعاد این فاجعه ترسیم کنیم، تصریح کرد: جبران پیامدهای زیستمحیطی جنگ گاهی واقعاً غیرممکن است، بهویژه وقتی پای نابودی اکوسیستمهای حساس در میان باشد. برای همین، تمرکز ما بر روی نمونهبرداریها از مناطق آسیبدیده است تا بتوانیم ارزش اقتصادی دقیق این خسارات را محاسبه کنیم. این کار به ما کمک میکند تا تصویر واقعیتری از هزینههای پنهان و بلندمدت داشته باشیم.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر مکاتباتی را با برخی از نهادهای مرتبط انجام دادهایم تا اطلاعات اولیهای را در اختیارمان قرار دهند اما برای تدقیق و تکمیل آنها به نمونهبرداریهای بیشتری نیاز داریم.
به گفته گلعلیزاده، بسیاری از اثرات مخرب بر آب و خاک ممکن است در حال حاضر آشکار نباشند و پیامدهای آنها در آینده نمایان شود.
وی اظهار کرد: بررسیهای اولیه کارشناسان ما نشان داد که در استان اصفهان، خوشبختانه تاکنون هیچگونه حملهای به صنایع شیمیایی رخ نداده که منجر به انتشار گازهای سمی و آلاینده شده باشد. با این حال، بر اساس برآوردهای اولیه، احتمال میرود برخی از آلایندهها خارج از دایره پایش فعلی ما اتفاق افتاده باشند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان تاکید کرد: این موضوع نشان میدهد که برای اندازهگیری دقیق میزان انتشار آلایندهها، نیاز فوری به تجهیزات پیشرفتهتری داریم تا دادههای ما کاملتر و دقیقتر شود.
گلعلیزاده با بیان اینکه موضوع اصلی و حیاتی برای ما سلامت است، گفت: بر جلوگیری از تهدیدات احتمالی و پیشبینی اقدامات لازم برای کاهش اثرات آلایندهها بر سلامت انسانها تمرکز داریم و هدف نهایی این است که با داشتن اطلاعات دقیق و ابزارهای مناسب، بتوانیم قبل از وقوع بحرانهای سلامتی، راهکارهای پیشگیرانهای را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: اگر تجهیزات پیشرفتهتری در اختیار داشته باشیم، میتوانیم هشدارهای مراقبتی دقیقتری صادر کنیم و این هشدارها را از طریق شبکه بهداشت به مردم منتقل کنیم. در همین راستا، ما در کنار دانشگاه علوم پزشکی، کارهای مشترک و هماهنگیهای دقیقی را برای پایش سلامت و کاهش خطرات انجام میدهیم.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان با اشاره به اینکه جنگ تنها انسانها را درگیر نمیکند، ابراز کرد: اکنون در فصل بهار زمان زایمان حیاتوحش است و استرسهای ناشی از جنگ بهشدت بر جمعیت حیوانات تأثیر میگذارد و این فشار روانی و فیزیکی خود را در آینده در کاهش جمعیت و تغییر رفتار آنها نشان میدهد.
گلعلیزاده تاکید کرد: خوشبختانه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان، هیچگونه تلفات حیاتوحش در طول جنگ اخیر نداشتیم و حملات مستقیمی به این مناطق صورت نگرفت. شاید سقوط چند پهپاد داشتیم اما حمله مستقیم در زیستگاههای حیات وحش استان گزارش نشد.
وی درباره حیات وحش باغوحش صفه شهر اصفهان نیز گفت: تیم کارشناسی ما پیش از شروع جنگ، جلسات فشردهای برگزار کرد تا سناریوی احتمالی آسیبدیدگی را مدیریت کند. هدف اصلی ما این بود که در صورت هرگونه خطر، حیوانات بهصورت خودسرانه رها نشوند و کنترل جمعیت حفظ شود. خوشبختانه باغوحش سالم ماند و حتی در ایام نوروز، استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان و مسافران از آن صورت گرفت.