اطلاعیه قطعی گاز طبیعی ۴ منطقه شهر کرج

به گزارش ایلنا از البرز، روابط عمومی شرکت گاز استان البرز در اطلاعیه ای اعلام کرد که این شرکت در نظر دارد نسبت به قطع گاز طبیعی برخی مناطق در کرج به شرح زیر اقدم کند:

خیابان آزادی حدفاصل خیابان های دوم تا هشتم غربی رجایی شهر و خیابان شهید میرزایی پرور در مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ الی ۱۸

آق تپه، کوچه های بهشت ۱ الی ۴ ، عباسی ، قریشی ، بهار ۳ الی ۶ ، علمدار حسین ، گلچین و بهار در مورخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به مدت ۴ ساعت

کیان مهر ، بلوار نور ، باران ۱۱ در مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به مدت ۴ ساعت

مهرشهر، بلوار ارم، ضلع جنوبی خیابان پنجم شرقی در مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به مدت ۴ ساعت.

در ادامه این اطلاعیه ضمن اینکه از مشترکین گاز شهری درخواست شده که تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند، اعلام شده که پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز این مناطق اقدام لازم معمول خواهد شد.

در صورت نیاز، مشترکین نیز می‌توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل کنند.

