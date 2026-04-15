تعمیر و بازسازی مدارس آسیب دیده کرمانشاه طی جنگ در حال انجام است

به گزارش ایلنا از کرمانشاه مرزبان نظری، مهمترین جنبه این تعمیرات و بازسازی را جنبه خود جوش بودن آن توسط خیرین مدرسه‌ساز، گروه‌های مردمی و جهادی عنوان کرد که در همه شهرستان‌های استان بنابر تشکیل قرارگاه عدالت آموزش و پرورش فعال شده است.

وی بیان کرد: در جنگ تحمیلی آمریکا صهیونسیتی به ۱۲۸ ابنیه آموزش و پرورش استان کرمانشاه شامل ۱۰۲ مدرسه، ۱۹ سالن ورزشی و هشت ساختمان اداری- رفاهی آسیب رسیده است.

نظری با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون در این جنگ تخریب سازه ای نداشته ایم گفت: بیشتر خسارت ها به صورت شکست شیشه در و پنجره بوده که در جلسه قرارگاه عدالت آموزش و پرورش استان، خیرین مدرسه ساز اعلام آمادگی کردند که هزینه شیشه های نو را متقبل شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان کرمانشاه اظهار کرد: گروه های جهادی و مردمی نیز به کمک این اداره کل نیز کار موارد تعمیری، بازسازی احتمالی و پاک سازی محیط مدارس را متقبل شدند که اکنون در حال اجرا است.

