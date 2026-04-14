هشدار زرد هواشناسی مازندران نسبت به سیلابی شدن رودخانهها و بارش برف در ارتفاعات
اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد (شماره ۵)، از فعال شدن سامانه بارشی در سطح استان خبر داد و نسبت به وقوع روانآب و کاهش دما در مناطق کوهستانی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران در اطلاعیهای اعلام کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی نشان میدهد که از صبح چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، آسمان استان تحت تأثیر یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که فعالیت آن تا اواخر وقت همان روز ادامه مییابد. بر این اساس، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعد و برق و احتمال تگرگ برای نقاط مختلف استان پیشبینی شده است؛ همچنین در مناطق کوهستانی، بارشها به صورت پراکنده برف خواهد بود.
طبق اعلام کارشناسان، احتمال آبگرفتگی معابر محلی، جاری شدن روانآب و افزایش سطح آب رودخانهها وجود دارد. در محورهای مواصلاتی کوهستانی نیز به دلیل کاهش دید و لغزندگی جاده، احتمال ریزش سنگ و اختلال در تردد پیشبینی میشود. با توجه به فصل کار کشاورزی، تأکید ویژهای بر محافظت از پوشش خزانه برنج و سازههای سبک شده است تا از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و بارش تگرگ جلوگیری شود.
هواشناسی مازندران در این اطلاعیه تأکید کرد: شهروندان و مسافران عزیز از هرگونه اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها جداً خودداری کرده و از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی پرهیز کنند. همچنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه توسط کشاورزان و محکمسازی سازههای سستبنیان جهت مقابله با صاعقه و وزش باد تأکید شده است.