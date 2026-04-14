به گزارش ایلنا، کریم مجرب در حاشیه بازدید از یکی از شرکت‌های صنایع شیمیایی شهرستان زرقان بر اهمیت توجه ویژه به واحدهای صنعتی آسیب‌پذیر، به خصوص در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: بازدید و بررسی دقیق برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی که در شرایط ویژه اخیر با چالش‌هایی روبرو بوده‌اند، در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد.

وی با اشاره به نقش این شرکت به عنوان یکی از واحدهای فعال در شهرستان زرقان در تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف، حمایت از این‌گونه واحدها را برای حفظ چرخه‌های تولیدی و اشتغال منطقه، امری ضروری دانست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین بر لزوم همکاری نزدیک بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای عبور از موانع و ارتقاء سطح تولید در استان تأکید و ابراز امیدواری کرد که اینگونه بازدیدهای میدانی، نقطه آغازی برای رفع مشکلات و افزایش بهره‌وری در واحدهای صنعتی باشد.

استان فارس با وجود ظرفیت‌های صنعتی بالا، همواره نیازمند حمایت‌های مستمر برای حفظ و ارتقاء واحدهای تولیدی خود است.

انتهای پیام/