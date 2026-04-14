مدیرکل راهداری استان:
هشدار نارنجی هواشناسی گلستان و لزوم رعایت قوانین رانندگی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و بالا آمدن سطح رودخانههای فصلی و احتمال آبگرفتگی معابر، از کاربران جادهای تقاضا میشود از قرارگرفتن در مسیرهای سیل خیز، خودداری و قوانین رانندگی را رعایت کنند.
به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی اظهارداشت: با توجه به هشدار هواشناسی، هم اینک در مناطق کوهستانی استان بارش خفیف برف و در پایین دست بارندگی پراکنده وجود دارد.
به گفته وی، اوج شدت بارشها از ظهر تا شب روز سه شنبه بوده و پرهیز از قرار گرفتن در مسیرهای سیلخیز و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی توصیه اکید مدیریت راههای استان است.
وی ادامه داد: با عنایت به احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات کوهستانی ناشی از بارندگیهای شدید، رانندگان عزیز حتما احتیاط لازم را بعمل آورده و از سفرهای غیرضروری بویژه در شب هنگام خودداری کنند.
مصدقی افزود: مرکز مدیریت راههای استان با شماره ۱۴۱ در هر ساعت از شبانه روز آماده ارائه وضعیت جادهها به کاربران جادهای است.