هشدار نارنجی هواشناسی گلستان و لزوم رعایت قوانین رانندگی

به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی اظهارداشت: با توجه به هشدار هواشناسی، هم اینک در مناطق کوهستانی استان بارش خفیف برف و در پایین دست بارندگی پراکنده وجود دارد.

به گفته وی، اوج شدت بارش‌ها از ظهر تا شب روز سه شنبه بوده و پرهیز از قرار گرفتن در مسیرهای سیل‌خیز و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی توصیه اکید مدیریت راههای استان است.

وی ادامه داد: با عنایت به احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات کوهستانی ناشی از بارندگی‌های شدید، رانندگان عزیز حتما احتیاط لازم را بعمل آورده و از سفرهای غیرضروری بویژه در شب هنگام خودداری کنند.

مصدقی افزود: مرکز مدیریت راههای استان با شماره ۱۴۱ در هر ساعت از شبانه روز آماده ارائه وضعیت جاده‌ها به کاربران جاده‌ای است.

