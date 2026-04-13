مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:
صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای سواحل و فراساحل استان بوشهر / پیشبینی ارتفاع طول موج بین 90 تا 180 سانتیمتر
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: برای سواحل و فراساحل استان بوشهر از روز سهشنبه 25 فروردین ماه تا روز چهارشنبه 26 فروردین ماه هشدار دریایی سطح نارنجی صادر شده است. در این مدت وزش باد شدید شمالغربی و افزایش قابل توجه ارتفاع موج پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، پیام مساعدی افزود: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، از روز سهشنبه 25 فروردین ماه سرعت وزش باد شمالغربی بر روی دریا به صورت محسوسی افزایش مییابد و گاهی سرعت آن به بیش از 50 کیلومتر در ساعت خواهد رسید که این وضعیت تا روز چهارشنبه 26 فروردین ماه تداوم خواهد داشت.
وی به ارتفاع موج دریا در روزهای پیش روی استان بوشهر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این بازه زمانی ارتفاع موج در سواحل و فراساحل استان بوشهر بین 90 تا 180 سانتیمتر و بعضاً در برخی ساعتها تا 210 سانتیمتر پیشبینی میشود. همچنین خلیجفارس در این بازه زمانی مواج و متلاطم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: افزایش ارتفاع موج میتواند موجب اختلال در ترددهای دریایی، به ویژه برای شناورهای سبک، قایقهای صیادی و تفریحی شود. همچنین خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین و همچنین تهدید ایمنی شناگران در مناطق تحت تأثیر را در پی داشته باشد.
مساعدی به ممنوعیت فعالیتهای دریایی در استان بوشهر اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: از روز سهشنبه 25 فروردین ماه تا روز چهارشنبه 26 فروردین ماه، باید از انجام تمامی ترددهای دریایی غیرضروری، به ویژه توسط شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، با جدیت خودداری و جلوگیری شود.
وی بر ضرورت ممنوعیت شنا در مناطق ساحلی تا پایان شرایط مذکور تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: شنا در مناطق ساحلی استان بوشهر تا پایان این شرایط جوی ممنوع است. همچنین لازم است مالکان شناورها تمهیدات و آمادگیهای لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به تداوم مواج بودن دریا تا پایان هفته اشاره داشته و تأکید کرد: با تداوم وزش باد شمالغربی تا روز پنجشنبه 27 فروردین ماه، سواحل و فراساحل این استان همچنان مواج خواهد بود و در این بازه زمانی احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان و بر روی دریا دور از انتظار نیست.
مساعدی به شرایط و رخدادهای جوی که در روز جاری مهمان استان بوشهر بود اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در ساعتهایی از امروز دوشنبه 24 فروردین ماه، برخی نقاط این استان به ویژه مناطق شرقی، با رخدادهای جوی از جمله افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق، همراه بود.
وی اضافه کرد: در 24 ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد خواهد بود. امروز دوشنبه 24 فروردین ماه برخی از نقاط این استان با افزایش ابر و بارشهای پراکنده مواجه بوده و در این راستا فردا سهشنبه 25 فروردین ماه در برخی مناطق مه صبحگاهی رخ میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در این رابطه گفت: وزش باد امروز دوشنبه 24 فروردین ماه متغیر و به طور غالب شمالشرقی تا جنوبشرقی با سرعت 8 تا 32 و گاهی تا 42 کیلومتر در ساعت بوده است و از فردا سهشنبع به تدریج شمالغربی تا غربی با سرعت 10 تا 38 و گاهی تا 48 کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
مساعدی به ارتفاع موج دریا در روز جاری و همچنین در روزهای پیش روی استان بوشهر اشاره داشته و در این خصوص افزود: ارتفاع موج دریا امروز دوشنبه 24 فروردین ماه بین 60 تا 120 سانتیمتر بوده است. این رخداد از فردا سهشنبه 25 فروردین ماه به تدریج بین 90 تا 150 و در برخی ساعات تا 180 سانتیمتر خواهد بود.