کاهش گردشگران سلامت به زیر ۵۰۰ نفر

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، دکتر محمود نوری‌شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، پیش از‌ظهر امروز‌ در اولین نشست خبری سال‌جاری با اصحاب رسانه که با حضور مدیر اورژانس استان و معاونین برگزار شد، با انتقاد شدید از نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمله به مراکز درمانی، اظهار کرد: در تجاوزات اخیر در کشور، ۵۵ مرکز اورژانس، ۴۹ بیمارستان و ۴۱ دستگاه آمبولانس هدف قرار گرفتند و متاسفانه در این مسیر ۱۱۸ نفر از همکاران ما مجروح و ۲۶ نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی افزود: در این مدت جنگ تحمیلی ۱۹۲ مجروح جنگی در بیمارستان‌های استان یزد پذیرش و مداوا شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به پتانسیل بالای این استان در جذب بیمار خارجی، به چالش بزرگ این حوزه اشاره کرد و گفت: در حالی که یزد ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰ هزار گردشگر سلامت را در سال داشت، به دلیل شرایط ناپایدار ناشی از جنگ، این رقم در سال گذشته تنها به ۴۴۲ نفر رسید و این موضوع ضربه جدی به ارزآوری در این بخش زده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۳۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۵ همت به بهره‌برداری رسید و برای سال جاری نیز افتتاح ۲۴ طرح بزرگ از جمله بیمارستان‌های خاتم و مروست و توسعه بیمارستان مهریز با ارزش روز ۱۰ همت در دستور کار است.

نوری‌شادکام از انجام ۸۰ مورد پیوند عضو اعم از کبد، قلب، کلیه و مغز استخوان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی هیچ بیماری برای تامین نیاز درمانی خود به خارج از کشور اعزام نمی‌شود، به طوری که در کنار پیوندهای موفق، ۱۸ مورد عمل پیچیده "تاوی" (تعویض دریچه قلب بدون جراحی باز) نیز در استان انجام شده است.

وی همچنین به جایگاه برتر علمی این مرکز اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی یزد سال گذشته رتبه دوم تحقیقات و پژوهش کشور را کسب کرده و موفق به ثبت ۱۶ اختراع داخلی و بین‌المللی شده است.

