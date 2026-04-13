به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی و حملات ددمنشانه دشمن به زیرساخت‌ها شاهد آسیب سه پل در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه بودیم، اظهار کرد: این سه پل شامل یک پل در مسیر کمربندی شرقی کرمانشاه، یک پل در محور سراب نیلوفر به کرمانشاه و یک پل نیز در روانسر بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت این پل‌ها کار آواربرداری و بازسازی آنها در کوتاه‌ترین زمان آغاز شد و اکنون با حداکثر توان و سرعت پیش می‌رود.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از همان ابتدای آسیب به این پل‌ها مسیرهای جایگزین برای آنها مشخص شد تا تردد مردم دچار اختلال جدی نشود.

سلیمی با بیان اینکه برای کمربندی شرقی کرمانشاه با توجه به اهمیتی که دارد ظرف مدت ۱۰ روز مسیر جایگزین ایجاد و آسفالت شد، عنوان کرد: اکنون این مسیر جایگزین زیر بار ترافیک رفته و مشکلی برای تردد مردم وجود ندارد. به صورت همزمان کار آواربرداری و بازسازی پل آسیب دیده نیز در حال انجام است.

وی عنوان کرد: کار بازسازی پل محور سراب نیلوفر نیز به سرعت در حال انجام است و امیدواریم در اردیبهشت ماه به پایان برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه کار آواربرداری پل روانسر نیز در حال انجام است، یادآور شد: بازسازی این پل ممکن است به زمان بیشتری نسبت به دو پل دیگر نیاز داشته باشد، اما این پل نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی خواهد شد.

سلیمی افزود: بازسازی این پل‌ها با تمام توان و با تمرکز نیروها و تجهیزات راهداری در حال انجام است.

