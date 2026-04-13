صدور هشدار سطح زرد هواشناسی/ پیش بینی افزایش سرعت باد و کاهش دما در راه منطقه سیستان

به گزارش ایلنا، علی ملاشاهی اظهار کرد: از سه شنبه شب تا جمعه شب ، وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با خیزش گرد و خاک به ویژه برای روزهای پنج شنبه و جمعه در شهرستان های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

ملاشاهی افزود: توصیه می شود در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود.

وی افزود: با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد.

ملاشاهی در پایان گفت: کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

