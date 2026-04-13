مدیرکل صمت البرز مطرح کرد:
بررسی جامع مسائل واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ/تأکید جدی بر تسهیلات فوری و بستههای حمایتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به تصمیمات قاطع کارگروه تسهیل استان برای احیای ۶ واحد تولیدی آسیبدیده، گفت که حمایت دولت و وزارت صمت برای بازسازی واحدهای آسیبدیده بدون توقف اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۵ به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، مدیرکل صمت استان، مدیران دستگاههای اجرایی عضو کارگروه و سرپرستان بانکهای عامل در البرز برگزار شد.
در این جلسه، رسیدگی فوری به مشکلات واحدهای تولیدی آسیبدیده استان در جنگ تحمیلی اخیر محور اصلی مباحث بود.
تأکید بر اعطای تسهیلات بانکی در سریعترین زمان ممکن
محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این واحدها، بر ضرورت اقدام فوری شبکه بانکی تأکید کرد و اطهار داشت: با هماهنگی انجامشده با بانکهای عامل، مکلفیم در کوتاهترین زمان ممکن تسهیلات لازم برای راهاندازی مجدد این واحدها را تخصیص دهیم. هدف ما بازگشت سریعتر این مجموعهها به چرخه تولید و حفظ و تقویت اشتغال پایدار در استان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه با اشاره به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی افزود: تمام دستگاهها موظف شدهاند تمام موانع اداری، استعلامی، زیرساختی و اجرایی را با فوریت و خارج از نوبت رفع کنند. کارگروه، این واحدهای آسیبدیده را در مسیر بازگشت قطعی به تولید تا زمان احیا بهصورت ویژه پیگیری خواهد کرد.
تشریح بستههای حمایتی دولت، وزارت کشور و وزارت صمت
انصاری همچنین در این جلسه به تبیین بستههای حمایتی دولت برای واحدهای آسیبدیده پرداخت و اظهار داشت: بستههای حمایتی وزارت کشور و وزارت صمت، ظرفیتهای بسیار مناسبی برای جبران خسارتها، تأمین منابع مالی، تسهیل امور بیمهای و مالیاتی و تأمین مواد اولیه فراهم کرده است. با اجرای این بستهها، روند بازسازی و فعالسازی مجدد واحدهای آسیبدیده با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: استان البرز با برخورداری از ظرفیتهای صنعتی و نیروی انسانی متخصص، آمادگی دارد تا این واحدها را در کمترین زمان به مرحله بهرهبرداری و اشتغال پایدار برساند.
انصاری با اشاره به گستره آسیبها، توضیح داد: طرح مسائل 6 واحد در سومین جلسه کارگروه تسهیل استان، نخستین گروه از مجموع واحدهای صنعتی و صنفی آسیبدیده در استان البرز است که در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفتند.
وی افزود: مطابق با مصوبات و برنامهریزی صورتگرفته، مسائل و مشکلات سایر واحدهای آسیبدیده نیز در چارچوب جلسات فوقالعاده کارگروه تسهیل، با حداقل سه جلسه در هفته و بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم جهت فعالسازی مجدد و رفع موانع آنها اخذ خواهد شد.
اقدام سریع، نظارت مستمر و بازگشت به تولید
در پایان جلسه، بر اجرای فوری مصوبات، گزارشدهی مستمر دستگاهها و رصد هفتگی وضعیت پیشرفت بازسازی و احیای ۶ واحد آسیبدیده و سایر واحدهای آسیب دیده تأکید شد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز اعلام کرد: حمایتها تا زمان بازگشت کامل این واحدها به تولید ادامه خواهد داشت.