بیشترین بارش استان اصفهان در سمیرم ثبت شد
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشترین بارندگی ۲۴ ساعت گذشته استان در شهرستان سمیرم با ۲۵.۶ میلیمتر ثبت شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان ، محمدرضا رفیعی افزود: بیشترین بارش ها پس از سمیرم به ترتیب در پادِِنای علیا با ۲۳.۲، اسلامآباد موگویی با ۱۹.۸ و دهاقان با ۱۳.۶ میلیمتر ثبت شده است.
وی با بیان اینکه بارش باران و برف در شبانه روز گذشته در بیشتر مناطق استان گزارش شد، ادامه داد: در این مدت میزان بارندگی در شهر اصفهان ۱۲.۴ میلیمتر گزارش شده است.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی بیانگر آن است که این استان تا اواخر وقت امروز (دوشنبه) تحت تاثیر سامانه بارشی قرار دارد و در اغلب نقاط استان بهویژه مناطق شرقی، شمالی، جنوبی و غربی احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد به نسبت شدید گاهی تندباد لحظهای و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.
وی اضافه کرد: شدت ناپایداریها برای امروز بیشتر به صورت وزش باد شدید و توفان لحظهای خواهد بود و شدت وزش باد در نواحی مستعد شمالی و شرقی سبب خیزش گردوخاک خواهد شد که در مورد مخاطرات ناشی از این ناپایداریها هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
رفیعی خاطرنشان کرد: آسمان استان اصفهان از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری به صورت صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر با وزش باد، پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: بیشینه دمای هوا بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش و کمینه دمای هوا یک تا ۲ درجه افزایش خواهد داشت.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان برای این کلانشهر در روز سه شنبه (فردا) هوای صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید و برای روز چهارشنبه هوای کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد شدید پیش بینی کرد.