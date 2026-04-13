آغاز طرح ساماندهی سواحل مازندران از ۱۱ خرداد؛ استقرار ۱۴۰۰ ناجی غریق در نوار ساحلی

به گزارش ایلنا، مصطفی سوادکوهی با اشاره به آغاز طرح دریایی در یازدهم خردادماه هم‌زمان با میلاد با سعادت امام هادی (ع)، افزود: در این طرح، یک‌هزار و ۴۰۰ ناجی غریق و عوامل امدادی به استان کمک خواهند کرد. امسال ۳۱ طرح شنای ایمن در سطح استان پیش‌بینی شده و در مقابل، ۵۳۰ نقطه ممنوعه شنا شناسایی شده است که از شهروندان، مسافران و هم‌استانی‌های عزیز تقاضا داریم به هیچ عنوان در این مناطق ممنوعه وارد آب نشوند؛ رسانه ملی، شبکه طبرستان و رسانه‌های مکتوب و مجازی این نقاط را به صورت گسترده اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

سوادکوهی با اشاره به تأکید ویژه استاندار مازندران بر یکپارچه‌سازی مدیریت ساحل، گفت: یکی از محورهای اساسی جلسه امروز، ساماندهی مسئولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در سواحل بود. بخشی از سواحل در محدوده شهری قرار دارد که مسئولیت آن بر عهده شهرداران است؛ بخش دیگر در حوزه روستایی بوده که دهیاران مسئولیت آن را پذیرفته‌اند و در بخش‌هایی که خارج از محدوده شهر و روستا قرار دارد نیز بخشداران مسئول هستند. با تدابیر استاندار محترم و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم بهترین سطح آمادگی را برای ارائه خدمت مطلوب به شهروندان فراهم کنیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه استاندار بر برگزاری جلسات کاربردی و راهبردی تأکید دارد، تصریح کرد: مشکلات حوزه دریا و سواحل سال‌هاست باقی مانده و اقدامات مقطعی پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست. دستور استاندار محترم اجرای کار عملیاتی و مجاهدانه است تا در قبال مردم عزیز استان شرمنده نباشیم.

سوادکوهی همچنین بر اهمیت سیما و منظر شهری و روستایی تأکید کرد و افزود: همان اهتمامی که از سوی استاندار محترم و معاون محترم عمرانی در حوزه شهری و روستایی وجود دارد باید در مدیریت ساحل نیز مدنظر قرار گیرد. فرمانداران با نظارت مستمر بر مجموعه‌های مربوطه تلاش کنند تا امسال ساحلی آرام، ایمن و پاکیزه برای مسافران و مردم استان فراهم شود.

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از ناجیان غریق از تأکیدات مهم استاندار است، گفت: هرگونه حمایت لازم در این زمینه انجام خواهد شد و ما پای کار حفاظت از جان مردم در سواحل دریای مازندران هستیم.

