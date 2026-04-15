مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد؛
اختصاص 1.3 همت مالیات ارزش افزوده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در قزوین
مدیرکل امور مالیاتی استان از اختصاص 1341 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در استان در سال 1404 خبر داد.
سیدمحمود موسوی صانع در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اختصاص بیش از 13 هزار میلیارد ریال جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان در استان خبر داد و گفت: در سال 1404 بالغ بر 13 هزار و 413 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته و به حسابهای مربوطه واریز شده است.
وی افزود: بر اساس احکام قانونی، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده با هدف حمایت از بازنشستگان و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی تخصیص مییابد و این اقدام نقش مهمی در کاهش فاصله دریافتیها و تحقق عدالت پرداختی دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به تخصیص منابع به حوزه سلامت گفت: در سال گذشته بالغ بر 14 هزار و 633 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت استان اختصاص یافته است.
موسوی صانع افزود: این اعتبار در راستای حمایت از توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، ارتقای خدمات سلامت و تأمین بخشی از هزینههای حوزه درمان اختصاص یافته و نقش مهمی در تقویت نظام سلامت کشور ایفا میکند.
وی ادامه داد: همچنین در سال 1404 بالغ بر 1 هزار و 856 میلیارد ریال از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان به حساب ورزشهای همگانی و ساماندهی امور جوانان استان واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآور شد: بر اساس قانون بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از توسعه زیرساختهای ورزشی و برنامههای حوزه جوانان اختصاص مییابد و این سهم بهصورت منظم و در چارچوب قانون پرداخت میشود.