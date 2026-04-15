سیدمحمود موسوی صانع در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اختصاص بیش از 13 هزار میلیارد ریال جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در استان خبر داد و گفت: در سال 1404 بالغ بر 13 هزار و 413 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته و به حساب‌های مربوطه واریز شده است.

وی افزود: بر اساس احکام قانونی، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده با هدف حمایت از بازنشستگان و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تخصیص می‌یابد و این اقدام نقش مهمی در کاهش فاصله دریافتی‌ها و تحقق عدالت پرداختی دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به تخصیص منابع به حوزه سلامت گفت: در سال گذشته بالغ بر 14 هزار و 633 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت استان اختصاص یافته است.

موسوی صانع افزود: این اعتبار در راستای حمایت از توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای خدمات سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های حوزه درمان اختصاص یافته و نقش مهمی در تقویت نظام سلامت کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در سال 1404 بالغ بر 1 هزار و 856 میلیارد ریال از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان به حساب ورزش‌های همگانی و سامان‌دهی امور جوانان استان واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآور شد: بر اساس قانون بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از توسعه زیرساخت‌های ورزشی و برنامه‌های حوزه جوانان اختصاص می‌یابد و این سهم به‌صورت منظم و در چارچوب قانون پرداخت می‌شود.

