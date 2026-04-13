به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی با تأکید بر اهمیت پایش هوشمند شبکه گفت: شاخص‌های کلیدی صنعت برق که نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی دارند، حتی در شرایط بحرانی نیز با جدیت دنبال می‌شوند.

خسروی افزود: مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از اهداف مهم ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو است و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این زمینه با جدیت اقدام می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: فعالیت بسیاری از مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز به دلیل قطعی اینترنت متوقف شده بود و گروهی با راه اندازی خطوط استارلینک اقدام به راه اندازی ماینرهای غیرمجاز کرده بودند.

وی همچنین نقش گزارش‌های مردمی را در شناسایی مصرف‌های نامتعارف بسیار مهم دانست و از شهروندان خواست با ارائه گزارش، علاوه بر کمک به شبکه برق، از پاداش‌های تعیین‌شده نیز بهره‌مند شوند.

گفتنی است شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن 071-32263388 یا سامانه پیامکی 30005121 گزارش‌های خود را در خصوص فعالیت ماینرهای غیرمجاز ثبت کنند.

