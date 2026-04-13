مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خبر داد:
جمع آوری ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز متصل به اینترنت ماهوارهای در ایام جنگ
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد: طی ایام «جنگ رمضان» و در بازه زمانی چهلروزه، تعداد ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۷ مرکز استخراج رمزارز که با استفاده از اینترنت ماهوارهای فعالیت داشتند، شناسایی و ضبط شده است.
به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی با تأکید بر اهمیت پایش هوشمند شبکه گفت: شاخصهای کلیدی صنعت برق که نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی دارند، حتی در شرایط بحرانی نیز با جدیت دنبال میشوند.
وی توضیح داد که دستگاههای ماینر کشفشده در منازل مسکونی، باغشهرها، سولههای صنعتی و سایر اماکن نصب شده بودند و فعالیت بسیاری از مراکز غیرمجاز بهدلیل قطعی اینترنت متوقف شده بود، اما برخی از افراد با راهاندازی اینترنت ماهوارهای اقدام به ادامه استخراج غیرمجاز کرده بودند.
خسروی افزود: مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از اهداف مهم ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو است و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این زمینه با جدیت اقدام میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: فعالیت بسیاری از مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز به دلیل قطعی اینترنت متوقف شده بود و گروهی با راه اندازی خطوط استارلینک اقدام به راه اندازی ماینرهای غیرمجاز کرده بودند.
وی همچنین نقش گزارشهای مردمی را در شناسایی مصرفهای نامتعارف بسیار مهم دانست و از شهروندان خواست با ارائه گزارش، علاوه بر کمک به شبکه برق، از پاداشهای تعیینشده نیز بهرهمند شوند.
گفتنی است شهروندان میتوانند از طریق شماره تلفن 071-32263388 یا سامانه پیامکی 30005121 گزارشهای خود را در خصوص فعالیت ماینرهای غیرمجاز ثبت کنند.