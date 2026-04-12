تایید صلاحیتِ بیش از ۹۰ درصدیِ داوطلبان شورا در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، مصطفی پوردهقان اظهار کرد: از تعداد ۱۴۲۹ نفر داوطلب انتخابات شورا‌های اسلامی شهر استان یزد، ۹۵ درصد تأیید و تنها ۵ درصد رد صلاحیت شده‌اند.

وی افزود: در روستا‌های استان، ۳۶۶۵ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، صلاحیت ۳۳۴۸ نفر در هیئت‌های نظارت بخش‌ها تأیید شده است و بر این اساس، ۹۳ درصد داوطلبان تأیید صلاحیت شده و تنها ۷ درصد رد صلاحیت شده‌اند.

پوردهقان اردکان افزود: داوطلبان رد صلاحیت‌شده ۴ روز پس از ابلاغ فرصت دارند اعتراض خود را برای هیئت نظارت شهرستان مربوطه ارسال و این هیئت‌ها طی ۷ روز مجدداً مستندات را بررسی و نتیجه قطعی را اعلام می‌نمایند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های استان یزد گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی امن انجام شده و انتخابات این دوره، در بخشی از حوزه‌های انتخابیه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی در پایان، از تلاش‌ها و همکاری هیئت‌های نظارت در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان تقدیر کرد.

گفتنی است انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

