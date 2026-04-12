مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان غربی خبر داد:
ثبت بیش از ۲۰ هزار تماس مردمی با مرکز ۱۲۲ در جنگ تحمیلی سوم
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از ثبت ۲۰هزار تماس مردمی با مرکز ۱۲۲طی جنگ رمضان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی نجفی بیان کرد: در این مدت در مجموع ۲۰ هزار و ۱۷۹ تماس با مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان برقرار شده که منجر به ثبت درخواستهای مختلف مشترکین شده است.
وی افزود: از مجموع تماسهای ثبتشده، ۱۵ هزار و ۵۴۸ مورد مربوط به حوزه بهرهبرداری بوده، حدود یک هزار و ۱۵۰ تماس در حوزه امور مشترکین ثبت شده و سه هزار و ۴۸۱ تماس نیز به ارائه راهنمایی و مشاوره به مشترکین اختصاص داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت کارشناسان این مرکز ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ کارشناس در مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ فعالیت میکنند که با توجه به شرایط جنگی و محدودیتهای موجود، روزانه ۵۰ درصد از این نیروها در قالب شیفتهای شبانهروزی مشغول پاسخگویی به تماسهای شهروندان هستند.
نجفی با اشاره به اقدامات انجامشده در مواقع بروز حادثه نیز گفت: تیمهای امدادی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از همان دقایق اولیه در نقاط حادثهدیده حاضر شده و نسبت به ایمنسازی شبکهها و تأسیسات آب و فاضلاب اقدام کردهاند تا از بروز مشکلات بیشتر برای شهروندان جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در این ایام تلاش گردیده تا خدماترسانی به مشترکین بدون وقفه ادامه داشته باشد و درخواستها و مشکلات مطرحشده در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و رسیدگی شود.