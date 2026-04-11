کاهش ۵۲ درصدی حوادث کار در استان زنجان

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از کاهش ۵۲ درصدی حوادث کار در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگاران، بیان کرد: جمعیت تحت پوشش حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان حدود یک میلیون و ۱۲۴ هزار نفر و تعداد کد خانوار استان ۳۹۹ هزار و ۷۵۱ خانوار است.

وی به حوزه نظارت و بازرسی اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی کار و روابط کار ۳ هزار و ۹۹۳ مورد بازرسی انجام شده است و در حوزه بازرسی عملکرد و سلامت اداری نیز ۲ هزار فقره بازرسی صورت گرفته است. همچنین حدود ۳۰ بازرس در سطح استان فعالیت دارند.

کریمی با بیان اینکه کاهش حوادث کار از اولویت‌های جدی این اداره‌کل بوده است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ و همچنین ۱۴۰۴ مجموع حوادث کارگری ثبت‌شده شامل موارد فوت، جراحت و مسمومیت به مورد رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی درباره وضعیت خانه‌های بهداشت کارگری، بیان کرد: در حال حاضر ۱۵۴ خانه بهداشت کارگری در حوزه امور اجتماعی فعال است و ۲۴ هزار و ۴۲۲ نفر از کارگران از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند که نقش مهمی در ارتقای سلامت نیروی کار دارد.

