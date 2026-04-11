زلزله ۴.۶ریشتری شهر دوگنبدان را لرزاند

زلزله ۴.۶ریشتری شهر دوگنبدان را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت ۴.۶ریشتر شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران در جنوبی غربی کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت لرزه‌نگاری ایران، این زلزله ساعت۱۲.۱۱دقیقه امروز شنبه بیست و دوم فروردین ماه شهر دوگنبدان را لرزاند.

محل وقوع زمین لرزه امروز در گچساران ۲۳کیلومتری شهر دوگنبدان و عمق هشت متری زمین بوده است‌ و تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.

شهر ۱۰۰هزار نفری دوگنبدان در ۱۵۷کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

 

