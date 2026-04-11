هوای کلانشهر مشهد آلوده شد

به گزارش ایلنا، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز شنبه افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۵ نشانگر ناسالم بودن هواست و این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته که روند صعودی هم دارد، گویای همین شرایط است.

سعید محمودی ادامه داد: هم‌ اکنون کیفیت هوای ۱۲منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت سالم است.

وی افزود: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای کلانشهر ایفا کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

