امام جمعه سابق سقز درگذشت
امام جمعه سابق شهر سقز، امروز جمعه ۲۱ فروردین بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، حاج ماموستا سید حسین حسینی، امام جمعه سابق شهر سقز، امروز جمعه ۲۱ فروردین بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع و خاکسپاری این عالم عالیقدر روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح در آرامستان آیچی برگزار میشود.
مراسم ختم این ماموستای خدوم سقزی هم روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ تا ۱۷ و یکشنبه ۲۳ فروردین ساعت ۹ تا ۱۲ در مسجد چهاریار نبی شهرک دانشگاه سقز برگزار می شود.