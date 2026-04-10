ساعات حضور کارکنان اداری در استان اردبیل به روال عادی بازگشت

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل با اعلام فعالیت ادارات استان گفت: ساعت فعالیت تمام دستگاه‌های اجرایی از ۲۲ فروردین ماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه با حضور تمام کارکنان از ساعت هشت تا ساعت ۱۴ خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عزیز حبیبی از بازگشت ساعات کاری ادارات استان به روال عادی خبر داد و گفت: کارکنان تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان از ۲۲فروردین ماه موظف هستند از ساعت ۸تا ۱۴در محل کار هود حضور پیدا کنند

وی با اشاره به اینکه بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به استانداری‌ها افزود: به منظور ارائه خدمات شایسته به هم استانی های عزیز، فعالیت شعب بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت تا ساعت ۱۴ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل ادامه داد: فعالیت بانک‌ها در روزهای پنجشنبه نیز با تعیین شعب کشیک و نظر مدیران شعب در استان ادامه خواهد یافت.

اخبار مرتبط
