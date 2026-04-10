ساعت حضور کارکنان استان یزد؛ ساعت ۸ تا ۱۴

یه گزارش ایلنا از یزد, شاه حسینی در این خصوص‌ اظهار کرد: ساعت کاری و فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی در این استان در هفته آخر فروردین ماه نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته و در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ است.

وی افزود: هر چند مدیران، معاونان و رؤسای ادارات در سطح تمامی شهرستان‌های استان موظف به حضور صد در صدی در محل کار خود هستند، اما در خصوص سایر کارکنان، با رعایت سقف حداقل ۵۰ درصد حضور، مابقی پرسنل باید به صورت دورکاری سازماندهی شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد گفت: حضور ۵۰ درصدی پرسنل نباید هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد کند و این مصوبه و ضوابط اعلام شده برای تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی در سطح استان یزد لازم الاجرا است.

انتهای پیام/