معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
بازگشت روند کاری ادارات استان زنجان از 22 فروردین به روال عادی / حضور 100 درصدی کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان به بازگشت روند کاری استان به روال عادی اشاره کرده و گفت: فعالیت تمامی ادارات دولتی، سازمانها، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی از روز شنبه 22 فروردین ماه 1405 به صورت 100 درصد حضوری اجرایی میشود و ساعت کاری نیز از 8 صبح تا 14 بعدازظهر است.
به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پیرو اطلاعیه قبلی و به استناد مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، فعالیت کلیه ادارت دولتی، سازمانها، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی، بیمه ها و بانکها به استثنای شعبات کشیک در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری است.
وی به نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان زنجان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی این استان، تابع بخشنامههای ابلاغی دستگاههای اجرایی ملی و وزارتخانههای متبوع این نهادها و مراکز خواهد بود.