معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
بازگشت روند کاری ادارات خراسان جنوبی به روال عادی از 22 فروردین / حضور 100 درصدی کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی به تغییر فعالیت دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه 22 فروردین ماه سال جاری اشاره کرده و گفت: 100 درصد کارکنان باید به صورت حضوری در محل کار خود برای پاسخگویی به مطالبات مردم و ایفای وظیفه حاضر باشند.
به گزارش ایلنا، حسین موهبتی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، نحوه فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی مستقر در استان از فردا شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تغییر مییابد. تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان موظف هستند از ساعت 8:00 لغایت 14:00 به صورت حضوری به فعالیت کاری خود بپردازند.
وی به وضعیت دورکاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با وجود ابلاغ ساعت کاری جدید، طرح دورکاری روزهای پنجشنبه کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر است و در این راستا ادارات و دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی در این روز طبق روال گذشته فعالیت خواهند داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی به نحوه فعالیت مدارس و دانشگاههای استان اشاره کرده و اظهار داشت: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی این استان، تابع بخشنامههای ابلاغی از سوی دستگاههای اجرایی ملی و وزارتخانههای متبوع این نهادها خواهد بود.
موهبتی به چگونگی فعالیت شبکه بانکی در استان خراسان جنوبی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بانکهای این استان از شمول بخشنامه مذکور مستثنی هستند. بانکهای استان باید مطابق بخشنامه ابلاغی توسط شورای هماهنگی بانکها کشور و پس از هماهنگی با استانداری، به فعالیت کاری بپردازند.
وی بر استمرار خدمات حیاتی در استان خراسان جنوبی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: دستگاههای خدماترسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و دهیاریها مشمول این تغییرات نیستند و همچنان طبق روال سابق به فعالیت خود ادامه میدهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی استان را نسبت به انجام وظایف خود خطاب قرار داده و تأکید کرد: از مدیران دستگاههای اجرایی تقاضا میشود تا بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت داشته باشند تا هیچگونه وقفهای در روند پاسخگویی به ارباب رجوع ایجاد نشود.