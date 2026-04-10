به گزارش ایلنا، سید محسن صادقی روز جمعه در جلسه نشست هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر با فرمانداران در دو حوزه کلیدی بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از تجاوز دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار در استان و برگزاری انتخابات، افزود: تعداد واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در سه شهرستان زنجان، ابهر و ایجرود ۹۰۹ واحد است و علاوه بر این، ۴۳۴ واحد تجاری نیز در این مناطق خسارت دیده‌اند.

وی افزود: ستادهای بازدید و تشکیل پرونده در شهرستان‌های زنجان، ابهر و ایجرود مستقر شده است تا شهروندان بتوانند با مراجعه به این ستادها پرونده تشکیل داده و امور مربوطه را پیگیری کنند.

استاندار زنجان نیز گفت: برای جبران خسارت های وارده به اماکن مسکونی، تجاری و خودروها سازوکار لازم برای ارزیابی خسارات و مکانیزم پرداخت، اندیشیده شده است.

وی افزود: حمله به زیرساخت‌های کشور از سوی ائتلاف شوم و وحشی صهیونیستی - آمریکایی، استیصال و درماندگی آنان را نشان داد.

صادقی در ادامه با اشاره به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو بر لزوم فراهم کردن بسترهای قانونی و امنیتی لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند تأکید کرد.

وی از فرمانداران خواست با همکاری هیات‌های اجرایی و نظارت، کلیه تمهیدات لازم از جمله آماده سازی شعب اخذ رأی، آموزش مجریان، تامین امنیت، تجهیزات لازم و اطلاع‌رسانی به موقع به مردم را به نحو احسن به انجام رسانند.

در این جلسه، معاونین استاندار نیز گزارش‌هایی در خصوص حوزه‌های کاری خود از جمله پیگیری مصوبات قرارگاههای امنیت غذایی و حفاظت از زیرساختها در ایام جنگ، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و اقدامات انجام شده در بخش‌های عمرانی و زیربنایی را ارائه کردند.

انتهای پیام/