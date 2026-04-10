به گزارش ایلنا، حمید رضایی روز جمعه در محل وقوع آتش سوزی اظهارکرد: آتش‌سوزی حوالی ساعت ۴ امروز جمعه رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان در محل حادثه حاضر شدند و از گسترش حریق جلوگیری کردند.

وی با تشریح روند عملیات افزود: در جریان تلاش نیروهای آتش‌نشانی برای اطفای حریق، یکی از آتش‌نشانان از ناحیه صورت دچار سوختگی شد که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شده است و تحت مراقبت قرار دارد.

فرماندار صومعه‌سرا با قدردانی از سرعت عمل و تلاش آتش نشانان، تصریح کرد: بررسی دقیق علت وقوع آتش‌سوزی توسط کارشناسان در حال انجام است.

